BIHAMK-Saobraćaj se odvija uz smanjenu vidljivost

U jutarnjim satima upozoravamo na smanjenu vidljivost, zbog magle, posebno na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove. Izdvajamo dionice uz rijeke Savu, Drinu, Lašvu i Spreču. Apelujemo na vozače da, bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, voze maksimalno oprezno i da poštuju sve saobraćajne propise.

Na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk II, saobraća se naizmjenično, jednom trakom. Tokom dana, zbog povremeno pojačanog prometa vozila, moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. U noćnim satima dolazi do obustava saobraćaja u intervalima od 00:30 do 01:30 sati, od 02 do 03:30 sati i od 04 do 05:30 sati. Na obilaznici kroz naselje Tetovo (R-445 Nemila-Tetovo-Zenica) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Zbog radova na autoputu A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever u dužini od 2 km vozila saobraćaju dvosmjerno.

Naizmjenično-jednom trakom zbog izvođenja sanacionih radova, saobraća se na putnim pravcima: Ključ-Lanište, Srebrenik-Orašje (sanacija tunela Ormanica) Olovo-Kladanj, Semizovac-Vogošća, Stolac-Neum, Cazin-Srbljani, Ustiprača-Goražde-Ustikolina, kao radovi u Jajcu (M-5, sanacija mosta preko rijeke Plive) i Mostaru.

Zbog izvođenja sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R-425a Tromeđa-Zvirovići.

Još danas i sutra će se u terminu od 07 do 14 sati izvoditi deminerski radovi uz dionicu M-15 Glamoč-Mlinište (na lokalitetu Perduhovo selo), zbog čega će se saobraćati usporeno.

Na graničnom prelazu Bosanska Gradiška pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BIH, dok je na GP Gradina kolona vozila na ulazu u BIH. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

