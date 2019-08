BIHAMK – Zbog saobraćajne nezgode obustavljen saobraćaj na putu Vitez-Travnik

Zbog teže saobraćajne nezgode koja se dogodila na dionici magistralnog puta M-5 Vitez-Travnik (u mjestu Krčevine) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

U jutarnjim satima na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost, zbog magle. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.

Na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk II, saobraća se naizmjenično, jednom trakom. Tokom dana, zbog povremeno pojačanog prometa vozila, moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. U noćnim satima dolazi do obustava saobraćaja u intervalima od 00:30 do 01:30 sati, od 02 do 03:30 sati i od 04 do 05:30 sati. Na obilaznici kroz naselje Tetovo (R-445 Nemila-Tetovo-Zenica) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Naizmjenično-jednom trakom zbog izvođenja sanacionih radova, saobraća se na putnim pravcima: Ključ-Lanište, Srebrenik-Orašje, Olovo-Kladanj, Stolac-Neum, Cazin-Srbljani, kao radovi u Jajcu, Mostaru i Bileći.

Radovi na sanaciji rasvjete izvode se u noćnim satima u tunelu Jelašje na magistralnom putu M-17 Konjic-Jablanica. Za vrijeme izvođenja radova, kroz tunel se saobraća jednom trakom uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Zbog izvođenja sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R-425a Tromeđa-Zvirovići.

Na graničnim prelazima promet vozila je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

