Bolji uslovi za obrazovanje učenika s poteškoćama u razvoju

Vlada Tuzlanskog kantona jučer je dala saglasnost na tekst Sporazuma o međusobnoj suradnji u realizaciji “Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH“, a kojeg će Ministarstvo obrazovanja i nauke TK potpisati s Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

-Ovim sporazumom Federalni zavod za zapošljavanje se obavezuje da putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona uplati 96.000,00 KM, a Tuzlanski kanton će osigurati 45.586,00 KM, čime će se omogućiti zapošljavanje 20 defektologa različitog profila u 20 redovnih osnovnih škola na 40 posto radnog vremena u periodu 1.9.2019. godine do 31.12.2019. godine, te u 20 redovnih osnovnih škola u periodu od 1.2.2020. godine do 31.5.2020.godine – saopćeno je iz Vlade TK.

S obzirom da je Pravilnikom o odgoju i obrazovanju djece s posebnim obrazovnim potrebama u redovnoj osnovnoj školi, predviđeno i angažovanje odgovarajućih stručnjaka za rad sa djecom sa teškoćama u razvoju, realizacija navedenog programa doprinijet će jačanju kadrovskih kapaciteta redovnih osnovnih škola u implementaciji sveukupne podrške učenicima sa poteškoćama u razvoju.

Vlada je također jučer odobrila iznos subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studenskim centrima u FBiH. Radi se o 219,00 KM po jednom studentu mjesečno za subvencioniranje troškova ishrane i smještaja (2 obroka) studenata sa područja Tuzlanskog kantona, a koji su smješteni u Studentski centar u Sarajevu, Studentski centar Univerziteta u Mostaru, Studentski centar Sveučilišta u Mostaru i Studentski centar Univerziteta u Zenici.

Subvencioniranje troškova vršit će se za period od 15. septembra 2019. do 15. jula 2020. godine, i to samo za one studenate koji prvi puta upisuju akademsku godinu. Za ove namjene Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je ukupno 252.000,00 KM.

Vlada je donijela i odluku o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu. Ovim izmjenama u manifestacije od interesa za TK uvrštena je i manifestacija “Dani Velike Gospe“ u Breškama, koja je održana od 12. do 15. augusta, saopćeno je iz Vlade TK.

M.O.