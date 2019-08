Danas se u jutarnjim satima u Bosni očekuje umjereno ili pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini pretežno vedro. Vjetar u Bosni slab istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slab do umjeren jugozapadni. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevne od 29 do 35, na jugu do 37 °C.



U Sarajevu jutro umjereno do pretežno oblačno, a u ostatku dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 33 °C.

M.O.