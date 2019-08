Danas u BiH sunčano i toplo

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 19 do 24, a dnevna od 30 do 36 stepeni Celzijusa.

Za područje cijele Bosne i Hercegovine aktiviran je žuti meteoalarm zbog visokih temperatura. Vremenske prilike koje se prognoziraju nisu neuobičajene, ali budite na oprezu ako namjeravate prakticirati aktivnosti koje su izložene meteorološkim rizicima.

M.O.