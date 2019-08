Koji je pouzdan način da medicinski radnici iz BiH mogu naći posao u Njemačkoj?

Agencija za rad i zapošljavanje BiH je objavila treći poziv za prijave na Triple Win projekt, kojem rok ističe 13. septembra ove godine. Kako kažu u Triple Win projektu, to je jedan od sigurnih i pouzdanih načina na koji nezaposleni medicinski radnici iz BiH mogu naći provjerene i profesonalne poslodavce u Njemačkoj, gdje na jednu medicinsku sestru postoje tri otvorena radna mjesta.

Prijave se mogu podnositi kontinuirano tokom godine.

Koordintor projekta Triple Win u BiH Emir Čomor pojašnjava da je tačno da se zainteresirani mogu stalno prijavljivati, međutim, tri puta godišnje organiziraju intervjue s potencijalnim kandidatima, prije kojih objave poziv kao podsjetnik za one koji žele da se pravovremeno prijave kako ne bi morali čekati do sljedećeg kruga intervjua.

– Krajem maja smo održali drugi od tri kruga intevjua planiranih za ovu godinu. Primili smo 70 prijava, od čega je u projekt primljeno njih 48, koji su zadovoljili uslove. U međuvremenu, sve prijave koje smo primili sa zakašnjenjem za drugi krug, biće uzete u obzir za ovaj, oktobarski krug intervjua – rekao je Čomor.

Govoreći o tome šta se dalje dešava sa kandidatima koji su primljeni u projekt, kaže da svi primljeni kandidati učestvuju na petodnevnom stručnom seminaru, tokom kojeg se upoznaju sa razlikama između rada medicinskih sestara ovdje i u Njemačkoj, te šta ih sve čeka kada odu živjeti u Njemačku i koje su obaveze i zaduženja koja će tamo morati ispoštovati.

– Uporedo s tim, organiziramo intervjue sa poslodavcima iz Njemačke, te pomažemo kandidatima u procesu posredovanja, pripreme za intervju sa poslodavcem, sve do potpisivanja radnih ugovora i aplikacije za vizu. Za kandidate koji ne poznaju njemački jezik u saradnji sa Goethe Istitutom organiziramo besplatne kurseve njemačkog jezika na nivou cijele BiH, kako bi dostigli nivo B1, potreban za rad u Njemačkoj. Od toga zavisi i koliko dugo traje proces odlaska. Za kandidate koji već poznaju jezik taj proces je mnogo kraći nego za one koji jezik tek treba da savladaju. U prosjeku, taj period se kreće od tri do devet mjeseci, u zavisnosti od nivoa poznavanja jezika – naveo je Čomor.

Priča se o brojkama od desetina hiljada ljudi koji napuštaju zemlju, pa se u tom kontekstu brojka od 550 ljudi koji su posao u Njemačkoj našli posredstvom ovog projekta i ne čini velika, obzirom da se radi o sedam godina posredovanja.

Čomor kaže da se vode odredbama Globalnog kodeksa Svjetske zdravstvene organizacije, zbog čega posreduju samo za one profile medicinskog osoblja kojeg u BiH ima viška.

– To su medicinske sestre i medicinski tehničari opšteg i pedijatrijskog smjera, kojih u BiH ima 7.500 u registru nezaposlenih. Dakle, mi smo fokusirani na ograničenu grupu medicinara, a ne na sve koji na neki način rade u polju medicine. Osim toga, imamo i određene uslove koje kandidati trebaju da ispunjavaju, što takođe ograničava broj onih za koje možemo posredovati – rekao je Čomor.

Naveo je da je za prijavu na projekt potrebno da kandidat ima završenu srednju medicinsku školu, opšti ili pedijatrijski smjer, uz završen pripravnički staž (praksu) i položen državni ispit.

– To su osnovni uslovi, a onda imate pojedinačne slučajeve koji su različiti i koje moramo razmatrati uz dodatne odredbe. Na primjer, imamo kandidata koji imaju stručnost, ali godinama već ne rade, a u tom slučaju jedan od uslova je da je radio barem šest mjeseci u zadnjih pet godina ili ukupno dvije godine u zadnjih sedam godina. Imamo ljude od preko 50 godina koji su dugo na birou i pitaju da li su prestari za projekat, a u stvari nema to veze sa godinama starosti, nego je uslov isti kao i za druge koji su nezaposleni i slično. Svakom kandidatu pristupamo sa pažnjom i pružamo podršku koliko god nam je to u moći – rekao je.

Čomor dodaje da interesa uvijek ima, a analiza upitnika koje kandidati ispunjavaju pokazuje da je tome doprinijela i @triplewinBiH Facebook stranica koja je pokrenuta početkom ove godine.

– Putem stranice objavljujemo novosti sa projekta, a tako imamo i mogućnost da direktno komuniciramo sa zainteresiranima i odgovaramo na upite. Javljaju nam se doktori medicinskih nauka, fizijatri, farmaceuti, stomatološke sestre, specijalisti različitih medicinskih disciplina i slični profili, za koje nismo u mogućnosti posredovati. U posljednje vrijeme osjetan je porast prijava i ljudi sa prekvalifikacijama, za koje takođe nismo u mogućnosti posredovati, jer nijedna pokrajina u Njemačkoj, sa izuzetkom Hessena, ne prihvata diplome stečene prekvalifikacijom – rekao je, između ostalog, Čomor.

IZVOR: RTV SLON/FENA

MC