Na graničnim prelazima zadržavanja do 30 minuta

Zbog saobraćajne nezgode koja se noćas dogodila u mjestu Donja Lučka (M-4.2 Cazin-Velika Kladuša) obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na lokalne obilaznice.

Na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk II, saobraća se naizmjenično, jednom trakom. Tokom dana, zbog povremeno pojačanog prometa vozila, moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. U noćnim satima dolazi do obustava saobraćaja u intervalima od 00:30 do 01:30 sati, od 02 do 03:30 sati i od 04 do 05:30 sati. Na obilaznici kroz naselje Tetovo (R-445 Nemila-Tetovo-Zenica) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Zbog radova na autoputu A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever u dužini od 2 km vozila saobraćaju dvosmjerno.

Naizmjenično-jednom trakom zbog izvođenja sanacionih radova, saobraća se na putnim pravcima: Ključ-Lanište, Srebrenik-Orašje (sanacija tunela Ormanica) Olovo-Kladanj, Semizovac-Vogošća, Stolac-Neum, Cazin-Srbljani, Ustiprača-Goražde-Ustikolina, kao radovi u Jajcu (M-5, sanacija mosta preko rijeke Plive) i Mostaru.

Radovi na sanaciji rasvjete izvode se u noćnim satima u tunelu Jelašje na magistralnom putu M-17 Konjic-Jablanica. Za vrijeme izvođenja radova, kroz tunel se saobraća jednom trakom uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Zbog izvođenja sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R-425a Tromeđa-Zvirovići.

Na graničnom prelazu Bosanski Brod pojačana je frekvencija vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su, za sada, do 30 minuta.

Apelujemo na vozače da prije polaska na put provjere svu potrebnu dokumentaciju za vozilo i putnike, kao i da provjere ispravnost vozila. Putem naše web stranice, mobilne aplikacije ili pozivom na naše telefone provjerite kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima. Vozite odmorni, a ukoliko putujete na duže relacije pravite pauze svaka 2 sata.

M.O.