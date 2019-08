Od kraja oktobra ukidanje nekoliko linija sa tuzlanskog aerodroma?

Zimskim redom letenja, kompanija WizzAir planirala je ukinuti letove na četiri destinacije sa Međunarodnog aerodroma Tuzla. To će se već primjenjivati od kraja oktobra, a među najznačajinom destinacijom je let za Austriju odnosno Beč.

”WizzAir smatra da mu nije profitabilan i nažalost taj let za Beč će se ukinuti u toku zimskog perioda letanja što se tiče sezone 2019/2020”, kaže Rifet Karasalihović, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Letovi na relaciji Tuzla – Beč, Stokholm, Vaxjo i Baden Baden ponovo će biti uspostavljeni tek s početkom ljetnog reda letanja odnosno od proljeća 2020. godine.

”On će se vjerovatno vratiti u ljetnom redu letenja, početkom 2020. godine. Svake godine dođe do reduciranja sa 15-16 destinacija da se u toku zimskog reda letenja smanji na 11 do 12”, navodi Karasalihović.

Inače sa tuzlanskog aerodroma tokom cijele godine letovi se odvijaju na destinacije u Njemačkoj, Švicarskoj i Švedskoj. Kako navode u Upravi, ukidanje letova na četiri destinacije ne bi trebalo uticati na rad i poslovanje. Očekuju da će do kraja godine ispuniti svoj plan i dostići broj putnika od 620 hiljada.

”Za razliku od prošle godine gdje smo imali 585 hiljada putnika. To je neko povećanje od devet posto. Iskreno se nadam da ćemo ga i ispuniti. Također želim napomenuti da smo koncem prošle i početkom ove godine dobili konkurenciju što se tiče samih destinacija koji idu iz i prema BiH. Banjaluka je otvorena sa tri-četiri destancije, a Sarajevo sa jednom destinacijom”, ističe direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Kroz Međunarodni aerodrom Tuzla tokom prethodnih sedam mjeseci prošlo je oko 340 hiljada putnika, a samo u julu to je broj od oko 68 hiljada. U Upravi očekuju da će u narednim godinama dolaziti do povećanja broja putnika od tri do pet posto na godišnjem nivou, s čime bi svakako bili zadovoljni. (RTV SLON)

MC