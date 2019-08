Porezna uprava FBiH – Pojačana kontrola na području Kantona Sarajevo

Porezna uprava Federacije BiH obavještava sve porezne obveznike u Kantonu Sarajevo, a posebno porezne obveznike koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva, trgovine, iznajmljivanja apartmana, stanova, kuća, kreveta i sl. da će u vrijeme održavanja manifestacije SFF, od 16.08.-23.08.2019.godine, pojačano provoditi djelimične inspekcijske nadzore u predmetu registracije djelatnosti, prijavljivanja radnika, evidentiranja prometa i izdavanja fiskalog računa, kao i izvršavanja ostalih obaveza u sladu sa Zakonom o Preznoj upravi F BiH, drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima.

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća i građane da su dužni za svaku kupljenu robu ili izvršenu uslugu tražiti fiskalni račun. Zakonom o fiskalnim sistemima propisana je novčana kazna u iznosu od 50,00 KM za kupce koji prilikom kontrole ne budu pokazali fiskalni račun inspektoru Porezne uprave Federacije BiH u krugu od 20 metara po napuštanju prodajnog mjesta ili mjesta gdje je izvršena usluga.

Shodno navedenom, kako građani Sarajeva i turisti, prilikom inspekcijske kontrole ne bi imali neugodnosti, porezni obveznici su u obavezi da izdaju fiskalni račun za svaku izvršenu uslugu.

Podsjećamo obveznike da su za nepoštivanje odredbi Zakona o fiskalnim sistemima, odnosno za neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnih računa propisane visoke novčane kazne u iznosu od 2.500,00 KM do 20.000,00 KM za pravna lica, od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 3.000,00 do 10.000,00 KM za poduzetnike. Navedene nepravilnosti mogu biti osnov i za privremeno obustavljanje poslovnih aktivnosti pečaćenjem poslovnih prostorija. Za ponovo učinjene prekršaje obveznika u naredne dvije godine propisana je i mjera izricanja zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH će aktivnost inspekcijskog nadzora provoditi svakog dana u toku radnog vremena i van radnog vremena, ali i u dane vikenda, u cilju smanjenja sive ekonomije i povećanja porezne discipline.

Porezna uprava Federacije BiH želi biti partner poreznim obveznicima i poziva sve obveznike da svoje poslovanje usklade sa zakonom, jer je to najsigurniji način poslovanja

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

M.O.