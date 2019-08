Potpisan ugovor o dodjeli finansijskih sredstava gradovima i općinama TK

Sarajevska Općina Centar je, kao izraz solidarnosti sa Gradom Tuzlom i gradovima i općinama Tuzlanskog kantona, donijela Odluku o dodjeli finansijskih sredstava za finansiranje projekata na saniranju šteta nastalih nastale kao posljedica prirodne nesreće u mjesecu junu ove godine. Ovom Odlukom Gradu Tuzli su dodijeljena sredstva u izmosu od 30.000 KM za sufinansiranje sanacije odrona i trupa puta u naselju Trakilovići, MZ Požarnica. Pored Gradu Tuzli, sredstva su dodijeljena gradovima Srebreniku i Gračanici, te općinama Lukavac, Kalesija, Banovići i Čelić.

U srijedu, 7.8.2019. godine, u Gradskoj upravi Tuzla, upriličeno je potpisivanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava pomenutim jedinicama lokalne samouprave. Potpisivanju su prisustvovali predstavnici Općine Centar, Mustafa Resić, savjetnik načelnika Općine Nedžada Ajnadžića i vijećnici Općinskog vijeća Centar, te gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović i gradonačelnici/načelnici i predstavnici gradova i općina kojima je pomoć dodijeljena.

“Mi znamo da je ovo samo izraz solidarnosti sa našim prijateljskim gradovima i općinama u Tuzlanskom kantonu. Svjesni smo da nema sredstva koji mogu nadoknaditi štete, ali i ovaj put je kao i 2014. godine Općina Centar sa svojim prijateljima ovdje u Tuzli kod domaćina, gradonačelnika Jasmina Imamovića zajedno sa kolegama iz drugih šest gradova, odnosno općina sa područja kantona. Vjerujemo da ćemo se u narednim vremenima susretati i u nekim boljim i drugačijim prilikama, izjavio je Mustafa Resić, savjetnik načelnika Općine Centar

“Zahvalan sam Općini Centar i Općinskom načelniku, gospodinu Nedžadu Ajnadžiću na ovoj donaciji od 30.000,00 KM. Mi smo je upotrijebili za sanaciju puta u Mjesnoj zajednici Požarnica. To je put kroz Kovačevo selo koji ide do kuće u kojoj se privređivanjem bave osobe sa posebnim potrebama, ali ima i drugih kuća i smatramo da je pomoć usmjerena na pravo mjesto. Meni je drago da je pomoć upućena i Kalesiji, Srebreniku , Ćeliću, Lukavcu, Banovićima i Gračanici i to je dobar primjer solidarnosti, a mi treba to da pamtimo i da vratimo, da dobro dobrim vratimo”, kazao je gradonačelnik Imamović.

Pomoć će se realizovati iz budžeta Općine Centar za 2019. godinu sa ekonomskog koda 6151- “Podrška drugim općinama za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća”, a ukupan fond dodijeljenih sredstava je 150.000,00 KM.

M.O.