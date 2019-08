Stanje na putevima u BIH

U jutarnjim satima na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost, zbog magle. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.

Zbog oštećenja kolovoza na magistralnom putu M-4 Jelah-Teslić u mjestu Kalošević, saobraća se usporeno jednom trakom.

Tokom dana u tunelu Vranduk II na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila saobraća se jednom trakom naizmjenično, a zbog povremeno pojačanog prometa vozila moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. U noćnim satima u intervalima od 00:30 do 01:30 sati, od 02 do 03:30 sati i od 04 do 05:30 sati, dolazi do obustave saobraćaja. Na obilaznici kroz naselje Tetovo (R-445 Nemila-Tetovo-Zenica) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Radovi na sanaciji rasvjete izvode se u noćnim satima u tunelu Jelašje na dionici magistralnog puta M-17 Konjic-Jablanica. Za vrijeme izvođenja radova, kroz tunel se saobraća jednom trakom uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Na svim dionicama savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu.

MC