U Gradačcu otvoren 46. ‘Sajam šljive

Stjepan Mesić, bivši predsjednik Republike Hrvatske i dugogodišnji prijatelj Gradačca, premije TK Denijal Tulumović i Krunoslav Karalić izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića i zamjenik ministrice poljopvrede Marije Vučković zajedničkim presjecanjem vrpce svečano su otvorili 46. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive u Gradačcu.

Na sajmu koji će trajati četiri dana svoje će proizvode i usluge prezentovat oko 310 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Evropske unije.

Premijer Vlade TK je u svom obraćanju istakao kako je izuzetno ponosan što je gradačački Sajam šljive predstavlja jedan od poticaja za privredu kako Gradačca, tako Tuzlanskog kantona, Federacije BiH i države Bosne i Hercegovine.

– Ovaj sajam nije značajan samo za naš kanton, on je pojavljivanjem proizvođača iz Federacije BiH i Republike Srpske značajan za cijelu Bosnu i Hercegovinu ali i širi region. Sajam svake godine pokazuje da zbližava ljude, briše granice i djeluje kao jedan kohezioni faktor na ovom prostoru. U tom svjetlu, ohrabruju nedavne informacije poredstavnika udruženja poljoprivrednih poroizvođača iz Federacije BiH i Republike Srpske za registraciju udruženja poljoprivrednika na državnom nivou. Time se šalje poruka kako nam je zajednička želja i potreba jedinstveno tržište u Bosni i Hercegovini i jedinstveni poticaji za poljoprivredne proizvođače i prehrambenu industriju. Godinama Sajam šljive snažno potiče privredni razvoj, naročito u poljoprivredi i snažno potiče rađanje novih preduzeća koja doprinose bržem društvenom razvoju. Danas treba istaknuti da imamo prirodno bogatu zemlju, jako verijedne ljude koji uz malu podršku ostvaruju zavidne rezultate. To je preduslov da ne smijemo da budemo ovisni o uvozu hrane u naše prostore. Neophodno je ulagati u objekte i opremu za sortiranje i skladištenje voća i povrća. Ako nam je cilj proizvodnja, prerada i plasman kvalitetnog voća i povrća bez infrastrukturnih projekata to ne možemo postići, rekao je Denijal Tulumović, premijer Vlade Tuzlanskog kantona.

Ovo je 24. sajam koji se održava u kontinuitetu od 1996. godine do danas, a osnovan je 1969. godine pod nazivom “Dan šljive” i najstarija je specijalizovana privredna manifestacija u Bosni i Hercegovini.

I Stjepan Mesić, bivši poredsjednik Republike Hrvatske je govorio o integrativnim faktorima ali i važnosti uključenja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

– Prvi organizatori ove sajamske priredbe nisu se ni nadali u kom će omjeru i kako će rasti ovaj sajam. Sajam šljive ima prije svega gospodarsko značenje. Ali on je u izvjesnom smislu i integrativni dio onih snaga koje žele Bosnu i Hercegovinu i razvoj Bosne i Hercegovine. Najbolja suradnja s Evopom će biti kada shvate u EU da Bosna i Hercegovina zavređuje da se ubrza njen ulazak u EU. Jer tek ulaskom u EU Evropa će moći ići u krug onih velikih igrača koji su danas na svijetu, poručio je Stjapan Mesić.

Prisutnima su se još obratili Mirka Jozić pročelnica gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša grada Zagreba, Haris Bašić, ministar privrede Kantona Sarajevo i Damir Leko, direktor prodaje Petrokemija d.d. Kutina.

Na Sajmu šljive posjetioci će imati priliku da vide prezentacije najnovijih proizvoda i usluga iz oblasti proizvodnje i prerade hrane i pića, poljoprivredne mehanizacije i zaštitnih sredstava. Pored toga će se na sajmu održati i tradicionalno stručno-naučno savjetovanje za poljoprivrednike, kao i niz predavanja i prezentacija naučnih radova u oblasti šljivarstva, poljoprivredne proizvodnje i biznisa.

I ove godine Udruženje “Pčela” iz Gradačca organizuje sajam pčelarstva i pčelinjih proizvoda koji je drugu godinu sastavni dio ove privredno-turustičke manifestacije.

Danas su uručene Plakete za afirmaciju i unapređenje Sajma šljive uručene dugogodišnjim prijateljima, partnerima i pokroviteljima manifestacije Stjepanu Mesiću i Milanu Bandiću, Županiji Posavskoj i Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, te izlagačima i sponzorima Lactalis BH d.o.o. Gradačac, Mlijekoprodukt d.o.o. Kozarska Dubica i Meggle d.o.o. Posušje kao i medijskom pokrovitelju Radio televiziji Tuzlanskog kantona. (RTV SLON)

MC