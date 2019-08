U prvom dijelu dana sunčano, poslijepodne kiša i pljuskovi

Danas u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prolazni pljuskovi u sjevernim područjima su mogući u jutarnjim satima. U poslijepodnevnim satima prognoziraju se u Bosni novi lokalni pljuskovi i grmljavina koji su najizgledniji u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30°C, na jugu zemlje do 34°C.



U Sarajevu djelomično vedro. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16°C, a najviša dnevna oko 27°C.

