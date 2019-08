Zbog isušivanja površinskog sloja tla, redovno navodnjavati biljke

Povoljni toplotni uvjeti, uz dosta sunca i temperature primjerene posljednjem ljetnom mjesecu, obilježile su sedmicu na izmaku.

U dosadašnjem dijelu mjeseca padavine su bile dosta skromne. Naročito na jugu zemlje, gdje je registrirano svega 4 mm kiše. U većem dijelu zemlje tlo je normalne do malo povećane vlažnosti, a na sjeverozapadu ponegdje i suho.

Prema prognozama, u danima koji slijede, u većem dijelu Bosne očekuje se sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. U poslijepodnevnim satima postojat će vjerovatnoća za kišu, lokalno izraženijih pljuskova i grmljavine.

U Agrometeorološkom pregledu za period od 26. augusta do 1. septembra, navodi se, da je u Hercegovini izgledno suho, sunčano i vruće.

Temperaturni režim se neće bitnije mijenjati. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti će imati vrijednosti od 13 do 19 stepeni, na jugu do 24 stepena, najviša dnevna od 27 do 33 stepena, na jugu do 35 stepeni.

– I temperature sjetvenog sloja tla bit će u porastu, od 24 u kontinentalnom dijelu do 30 stepeni u Hercegovini. Zbog isušivanja površinskog sloja tla, savjetujemo redovno navodnjavanje biljaka s kratkim korijenovim sistemom – navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Prema vrijednostima Standardiziranog indeksa padavina (SPI -1) u posljednjih 30 dana u većem dijelu zemlje tlo je normalne do malo povećane vlažnosti, a na sjeverozapadu ponegdje i suho. (RTV SLON)

MC