BIHAMK – Počinje nova školska godina i očekuje se veliki broj djece na saobraćajnicama

Danas počinje nova školska godina i očekuje se veliki broj djece na saobraćajnicama. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da budu maksimalno oprezni u zonama blizu škola. Podsjećamo da je brzina kretanja vozila u blizini škola do 40 km/h.

Tokom dana u tunelu Vranduk II na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila saobraća se jednom trakom naizmjenično, a zbog povremeno pojačanog prometa vozila moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. U noćnim satima u intervalima od 00:30 do 01:30 sati, od 02 do 03:30 sati i od 04 do 05:30 sati, dolazi do obustave saobraćaja. Na obilaznici kroz naselje Tetovo (R-445 Nemila-Tetovo-Zenica) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Na magistralnom putu M-17 Konjic-Jablanica tokom dana izvode se radovi na mostu kod restorana „Bagrem“. Za vrijeme izvođenja ovih radova, saobraća se jednom trakom uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Naizmjenično-jednom trakom zbog izvođenja sanacionih radova, saobraća se na putnim pravcima: Ključ-Lanište, Srebrenik-Orašje, Olovo-Kladanj, Stolac-Neum, kao i u Jajcu i Bileći.

Zbog radova na autoputu A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever u dužini od 3 km vozila saobraćaju dvosmjerno.

Na graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.

