Danas se u Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, lokalno sa slabom i povremenom kišom. U ostatku naše zemlje sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 14 do 19, a dnevna od 23 do 29 °C.



U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 26 °C.

M.O.