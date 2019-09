Robert Prosinečki ostaje selektor Bosne i Hercegovine

Izvršni odbor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine odbio je ostavku Roberta Prosinečkog, te će on ostati selektor Zmajeva.Čelnici krovne kuće bh. nogometa su na današnjoj vanrednoj sjednici odlučili dati punu podršku Prosinečkom koji je podnio ostavku odmah nakon susreta u Jerevanu.

Podsjetimo, Zmajevi su u Armeniji u šestom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine zabilježili sraman poraz rezultatom 4:2, a Prosinečki je odmah na konferenciji za medije saopćio odluku da napušta naš nacionalni tim.

Prosinečki je čvrsto stao iza svoje odluke i po povratku u Sarajevo te je poželio sreću svom nasljedniku.

No, čelnici NS BiH su odlučili kako je najbolje da Prosinečki ostane selektor do kraja ovog kvalifikacionog ciklusa, te će on voditi ekipu u preostala četiri meča.

