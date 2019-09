Slijede drastičan pad temperatura i padavine u cijeloj zemlji

Danas u jutarnjim satima i prije podne, u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, postupno naoblačenje sa zapada uvjetovat će padavine. Kiša, pljuskovi i grmljavina se najprije očekuju u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, gdje će biti i intenzivniji. Kraja dana i tokom noći, padavine se očekuju i u ostalim djelovima. Vjetar slab do umjeren istočnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stupnjeva.



U Sarajevu u jutanjim satima malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Poslije podne i krajem dana se očekuje i kiša. Jutanje temperatura oko 15, a najviša dnevna temperatura oko 30 stupnjeva.

M.O.