Tesko bolesnom Tomi Marijancevicu humanisti “Prosvjetitelj”-a iz Srebrenice urucili funkcionalan bolnicki krevet

Nakon objavljenog priloga u programu Radio Srebrenika i video materijala na zvanicnoj Facebook stranici Radio Srebrenika i programu RTV TK, apel za pomoc tesko oboljelom Tomislavu Marijancevicu iz naselja Gornji Hrgovi imao pozitivan odjek. Brojni humani ljudi javili su se za pomoc ovoj porodici, a nedavno je zahvaljujuci dobrim ljudima, bolesnom Tomislavu urucen prijeko potreban funkcionalan bolnicki krevet. U prilogu mozete i procitati zvanicnu objavu predstavnika MZ Gornji Hrgovi iz Srebrenika.

DANAS 24.09.2019

Stigao bolnicki multifunkcionalni krevet za Tomu sa daljinskim funkcijama udoban za sve potrebe bolesnika kao sto je u ovom slucaju nas Tomo. Za ovu donaciju se moramo zahvaliti u ime obitelji i MZ. Udruzenju za afirmaciju pozitivnih vrijednosti PROSVJETITELJ Srebrenica.Posebno se zahvaljujemo Senadu Dzihanovicu koji zivi u CH i sve to dobavlja u nasu zemlju i koja se dijeli najpotrebnijima.Naravno opet moram spomenuti i nasu radio postaju Srebrenik koja je snimila prilog o Porodici Marijancevic i RTV TK koji je prenio i slikom da se ova tuzna prica prosiri i dodje do ljudi dobroga srca koji su spremni pomoci u teskim trenucima svakome kome je to potrebno. Nadamo se da ce mu ovaj krevet barem malo olaksati njegove muke koje su ga snasle vel poz svim ljudima dobre volje .evo par slika