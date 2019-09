U BiH naredna četiri dana nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima

U Bosni i Hercegovine će narednih dana preovladavati nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima.

U Bosni će sutra biti pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Lokalni pljuskovi su izgledni širom BiH. Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima grmljavina je moguća u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Puhat će vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna uglavnom između 18 i 25, na jugu zemlje do 30 stepeni.

U Bosni i Hercegovini će u subotu, 7. septembra preovladavati pretežno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Vjetar će biti slab, većinom južnog smjera. Na sjeveru zemlje vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 14, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna između 18 i 23, na jugu zemlje do 27 stepeni.

Pretežno oblačno vrijeme zadržat će se i u nedjelju, lokalno sa slabom kišom. Vjetar će biti slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. Na sjeveru zemlje vjetar će biti sjeveroistočnog i istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 17 stepeni. Najviša dnevna između 19 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.

U ponedjeljak se također prognozira pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Vjetar će biti slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 14, na jugu zemlje do 17 stepeni. Najviša dnevna između 17 i 23, na jugu zemlje do 25 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

MC