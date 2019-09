U BiH za vikend sunčano vrijeme

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) u četvrtak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slabi lokalni pljuskovi su mogući na sjeveru i istoku Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje i do 20, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 26, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 30 stepeni.

U petak u Bosni prijepodne dosta magle i niskih oblaka. Sunčanije u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčano vrijeme. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 25, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 30 stepeni.

Prvog dana vikenda u zemlji će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 28, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 31 stepen.