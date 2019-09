Uvođenje ograničenja na Euro 5 normu smanjilo uvoz i prodaju vozila

Stupanjem 1. juna na snagu odluke o uvozu automobila kojom mogu biti uvezeni samo oni s Euro 5 normom i noviji drastično su smanjeni uvoz, ali i prodaja vozila, te ih je samo u junu, julu i avgustu ove godine uvezeno 4.525 manje nego u istom periodu prošle godine.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u junu, julu i avgustu prošle godine uvezena su 21.764 automobila, dok je u ista tri mjeseca ove godine nakon ograničavanja uvoza automobila uvezeno njih 17.239.

“U junu ove godine uvezeno je 6.675 automobila, u julu 5.732, a u avgustu 4.832. U istom periodu prošle godine u junu je uvezeno 7.211 automobila, u julu 7.910, a u avgustu 6.643”, kažu u UIO BiH.

Za razliku od protekla tri mjeseca, tokom prvih šest mjeseci ove godine mjesečno je uvoženo više vozila nego što je sada, te je u martu uvezeno 8.414 automobila, u aprilu 10.325, a u maju 10.950.

Željko Vasilić, trgovac u auto-salonu kaže da je to definitivno posljedica odluke koja je stupila na snagu 1. juna, kada je ograničen uvoz automobila.

“Naravno da se to osjetilo na našem tržištu, jer bez 10.000 KM teško je pronaći vozilo za kupovinu s Euro 5 normom. Znatno su pali i promet i prodaja vozila. Kod nas otprilike potražnja za Euro 5 i Euro 4 normom je 50:50 posto”, kaže Vasilić. Ocijenio je da je ova odluka smanjila uvoz i prodaju, ali da oni kao auto-salon nisu to mnogo osjetili, jer su i ranije bili opredijeljeni da prodaju vozila starosti do sedam-osam godina. Dodao je da je u četvrtom i petom mjesecu bio povećan uvoza, kako bi se stvorila zaliha vozila s Euro 4 normom.

Amel Alić, vlasnik auto-centra u Sarajevu, kaže da je uvoz opao, dok je prodaja otprilike na istom nivou. Dodaje da je logičan uzrok smanjenog uvoza to što se ranije za određenu količinu novca mogao uvesti pun šleper vozila, dok se sada zbog veće cijene vozila s Euro 5 normom za istu količinu novca uveze nekoliko automobila. Dodao je da najlošije vozilo koje može da se uveze u BiH s Euro 5 normom košta 11.000-12.000 KM.

Goran Radivojac, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, kaže da je smanjen uvoz primarno vezan za ograničavanje uvoza na Euro 5 normu, a da su uvoznici prije stupanja na snagu ove odluke bili proaktivni na tom polju i da su požurili s uvozom, tako da je smanjenje posljedica toga.

“Svi se možemo složiti da je tržište automobila u BiH već prilično zasićeno i za očekivati je neku vrstu stagnacije uvoza i polovnih i novih automobila”, kaže Radivojac. Prema njegovim procjenama, danas je najlakše prodati vozilo od 5.000 do 10.000 KM te je teško naći vozilo s Euro 5 normom za toliku svotu novca.

Izvor: (RTV Slon/Nezavisne novine)

MC