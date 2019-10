BIHAMK – Na graničnim prelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja

Jutarnja magla smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a izdvajamo puteve uz rijeke Savu, Lašvu, Vrbas, Bosnu, Drinu i Spreču. Na dionicama gdje ima magle i kolovoz je vlažan, tako da savjetujemo oprezniju vožnju.

Na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila, zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk II, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, a zbog povremeno pojačanog prometa vozila, moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. U noćnim satima saobraćaj se obustavlja od 00:30 do 04:30 sati. Na obilaznici kroz naselje Tetovo (R-445 Nemila-Tetovo-Zenica) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Od ostalih puteva sa aktuelnim radovima izdvajamo autoput A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever-Lepenica, kao i magistralne puteve: M-18 Olovo-Kladanj-Stupari, M-1.8 Srebrenik-Orašje, M-17 Doljani-Metković i M-5 Lanište-Ključ.

Zbog redovnog servisiranja tunela Bijela Vlaka, na autoputu A-1 Zvirovići-Bijača, večeras od 21 sat do sutra (18.10.) do 01 sat za saobraćaj će biti zatvoren smjer Zvirovići-Bijača, dok će od 01 do 05 sati biti zatvoren smjer Bijača-Zvirovići.

Zbog izvođenja bojevog gađanja na poligonu “Manjača”, danas (17.10.) od 08 do 18 sati doći će do obustave saobraćaja na regionalnom putu R-441 Banja Luka-Čađavica, na dionici Kola-Stričići.

Na graničnim prelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

M.O.