Danas je Svjetski dan vida

Svjetski dan vida je međunarodni dan svjesnosti o važnosti vida, a obilježava se svake godine, drugog četvrtka u oktobru. Cilj obilježavanja ovog datuma je slanje poruke stanovništvu da su neophodne redovne kontrole vida, ali i da osobe sa oštećenjem vida ne smiju biti diskriminirane, sa naglaskom na dječiji školski uzrast.

Vid kod djece i problemi sa vidom

Nerazvijen i slab vid kod djece je česta pojava, a radi se zapravo o poremećaju razvoja vida u ranom djetinjstvu. Ako se taj problem rano ustanovi, liječenje je vrlo uspješno, a to ima veoma važno značenje za cijeli život. Vid nije razvijen pri rođenju nego njegov razvoj počinje gledanjem. Vidni podražaji stimuliraju razvoj vida, a on je najaktivniji u prve 2-3 godine života. To je upravo kritično razdoblje za nastanak slabovidnosti (ambliopije). Najčešći poremećaji vida su dalekovidnost, kratkovidnost i astigmatizam (dupla slika).

Slabovidnost (ambliopija) je smanjena vidna oštrina u jednom ili oba oka koja nastaje tokom procesa ranog razvoja vida. Stoga, liječenje slabovidnosti može biti uspješno jedino ako se započne u ranom periodu života djeteta. Zbog nepoduzimanja mjera liječenja slabovidnosti mogu se pojaviti psihološke smetnje, ograničava se izbor zanimanja, mijenja se ponašanje i uspjeh u školi, dolazi do gubitka pažnje ili manje zainteresovanosti za određene zadatke, te na taj način ograničava djete u postizanju očekivanog uspjeha.

Stepen oštećenja vida se kreće od slabovidnosti do potpunog sljepila. Oštećenje vida može prouzrokovati strah, nesigurnost i emocionalne reakcije. Može doći do pojave panike i gubitka kontrole. Osoba se više oslanja na druga čula (sluh i dodir), a često primjenjuje pomagala za kretanje (bijeli štap). Zdravstveni radnici najčešće preporučuju nošenje naočala ili sočiva, te sunčanih naočala ukoliko je prisutna osjetljivost na bjelinu. Uvijek treba nastojati spriječiti socijalnu isključenost osobe i povređivanje.

Da li ste znali da:

Sve bebe su daltonisti nakon rođenja.

Bebine oči ne proizvode suze do oko šest do osam sedmica starosti.

Ljudi uglavnom čitaju pet posto sporije na monitoru računara u odnosu na papir.

Nije moguće kihati otvorenih očiju.

Trepnemo preko 10 miliona puta godišnje.

Treptanje pomaže da se oči očiste i navlaže. Također, ako nešto uđe u oči, automatski počnemo treptati.

Očne jabučice kod čovjeka teže oko 28 grama.

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u svijetu je 285 miliona ljudi sa poremećajima vida, od kojih je 35 posto u mlađoj dobnoj skupini. U svijetu je 39 miliona osoba slijepo, od kojih je 18 posto u mlađoj dobnoj skupini. Prema podacima WHO svakih pet sekundi neko u svijetu izgubi vid. Prema podacima Međunarodne agencije za prevenciju sljepoće više od milion osoba u svijetu ne vidi dobro, jer ne može da si obezbijedi naočale. Da je pravovremena reakcija i odlazak ljekaru potrebna, pokazuje podatak da je kod čak tri od četiri osobe moguće izbjeći probleme sa vidom pravovremenim liječenjem. Osnovni pregled vida je među najjeftinijim ulaganjima u zdravstvu. (RTV SLON)