Danas se u jutarnjim satima i dio prijepodneva u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje pretežno oblačno i maglovito vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U ostalim područjima pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu od 10 do 16, a dnevna od 17 do 22, na jugu od 21 do 26 °C.



U Sarajevu jutro pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 6, a dnevna oko 20 °C.

M.O.