Lutrija BiH u posjeti Roditeljskoj kući Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka

U srijedu, 09.10.2019. godine članovi Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka će biti ponosni gosti emisije vanrednog kola TV Bingo Show Lutrije BiH.

Kao uvertiru u ovaj događaj Roditeljsku kuću su posjetili uposlenici Lutrije BiH i za njene stanovnike donijeli mnogo poklona i potrepština koje su potrebne stanarima tokom njihovog boravka u Roditeljskoj kući.

Iz ove posjete su se izrodila prijateljstva za cijeli život, ljubav i podrška. Osmijesi upućeni kroz igru, koji su ostali zapečaćeni u srcima uposlenika Lutrije i naših mališana, su čvrsta veza između dobrih i iskrenih srca. Podrška koju su osjetili mališani je prijeko potrebni vjetar u leđa i snaga da nastave dalje, da nisu sami u svojoj borbi, da postoji neko van njihovog svijeta ko će ih držati za ruku i bodriti na putu do pobjede. Ovo je pravi primjer kako svako od nas može dati mali doprinos i učiniti nešto veliko za one koji se nalaze na teškom putu iskušenja, neodabranom svojom voljom. Ovo je primjer kako možemo biti jedni drugima oslonac u teškim danima, kako možemo suosjećati i razumjeti. Ovo je primjer kako svako od nas može iznaći način da pruži pomoć i podršku onima koji to najviše trebaju, jer djeca oboljela od raka nas trebaju.

„Lutrija BiH je kompanija koja svoje društveno odgovorno djelovanje iskazuje podrškom brojnim projektima. Posjeta zaposlenika naše kompanije potvrđuje konstantno interesovanje i brigu Lutrije BiH prema najosjetljivijim kategorijama društva. Pružiti podršku radu Roditeljske kuće, olakšati svakodnevnicu djeci i roditeljima koji ovdje boraveje nešto što najmanje možemo učiniti. Posebna će nam čast biti ugostiti članove Udruženja Srce za djecu koji će gostovati u vanrednom izdanju TV Binga koje je na programu u srijedu, 9. oktobra, a u kojem će osvojiti značajna finansijska sredstva koja će im pomoći u daljnjem radu“- izjavio je Nedim Hamzić, šef Odjela za odnose s javnošću i standardizaciju Lutrije BiH.

