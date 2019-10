Naredne subote pomjeranje kazaljski na satu

Evropski parlament izglasao je da se od 2021. godine ukine pomjeranje kazaljki na satu, koje se decenijama događalo dva puta godišnje, u martu i oktobru.

Zemlje koje planiraju da za stalno ostanu na ljetnjem računanju vremena trebalo bi da pomjere kazaljke posljednji put u martu 2021. godine, a one koje odaberu zimsko računanje vremena podešavaće svoje satove posljednji put u oktobru 2021. godine.

Klimatolog Željko Majstorović kaže da se prilikom pomjeranja sata računalo da se bolje iskoristi vrijeme u ljetnom periodu, kada dan ranije počinje, ali su neke zemlje odustale od toga jer se pokazalo da ima i negativne strane.

“Medicinski radnici govore da je period adaptacije tri mjeseca nakon pomjeranja sata i da utiče na bioritam te da se to ne radi. Što se meteorologa tiče, mi nikada ne pomjeramo vrijeme, kod nas je uvijek na zimskom vremenu jer ne smijemo odstupati od termina osmatranja. Ti termini prate sunce”, objasnio je klimatolog i dodao:

“S ekonomske tačke gledišta je to uredu, a što se tiče ljudskog organizma, mnogi govore da to nije uredu. Čini mi se da bi ipak trebalo odustati od toga. Bolje je da ljudi sami navijaju sat ranije jer bi to bilo prirodnije. Ne bi bio nagli prijelaz prije svega u ljudskom organizmu”.

U vezi sa ukidanjem pomjeranja sata, oglasili su se ranije i iz Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine te su poručili: “Kada je u pitanju odluka EU o ukidanju i računanju ljetnog i zimskog vremena, BiH će slijediti pozitivne zakonske odredbe EU te će i ovaj Zakon biti usklađen sa tim odredbama“.

Podsjetimo, pomjeranje vremena se obavlja u noći između subote i nedjelje, da ne bi izazvalo veće probleme za radno stanovništvo.

Prelazak na ljetno i zimsko računanje vremena prvi put je zabilježen 1916. godine u zemljama na sjeveru Evrope radi uštede energija, jer se period dnevnog svjetla sa ranih jutarnjih sati “premiješta” na večernje.

Ljetno računanje vremena u bivšoj Jugoslaviji uvedeno je 27. marta 1983. godine. Od 2002. godine Evropska unija, kao i ostale zemlje u Evropi, odredile su da početak ljetnog računanja vremena počinje posljednje nedjelje u martu i završava posljednje nedjelje u oktobru.

Pomjeranje kazaljki uvedeno je uz obrazloženje da se time “produžava” dan, omogućava ušteda u potrošnji električne energije, povećava produktivnost, poboljšava prilagođavanje ljudi i radni dan čini efikasnijim.

(RTV SLON)