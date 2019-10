Porezna uprava Federacije BiH provodit će pojačan nadzor obveznika fiskalizacije

U nastavku koordiniranih aktivnosti Porezna uprava Federacije BiH će u narednom periodu provoditi pojačane kontrole obveznika fiskalizacije kod kojih je analizom podataka sa servera Porezne uprave Federacije BiH utvrđeno da se stornira i reklamira značajan dio ostvarenog prometa.

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH će aktivnost inspekcijskog nadzora primjene Zakona o fisklanim sistemima u Federaciji BiH provoditi svakog dana, u toku radnog vremena i van radnog vremena, ali i u dane vikenda, u cilju smanjenja sive ekonomije i povećanja porezne discipline kada je u pitanju obaveza evidentiranja prometa i izdavanja fiskalnih računa.

Porezna uprava Federacije BiH poziva obveznike fiskalizacije koji se nisu fiskalizirali da to što prije učine, a one koji su se fiskalizirali, da izdaju fiskalne račune i svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i tako izvrše prenos podataka o ostvarenom prometu do servera Porezne uprave, jer Poreznoj upravi Federacije BiH nije cilj izricanje sankcija i kažnjavanje, već poštivanje odredbi zakona.

Posebnu pažnju skrećemo obveznicima fiskalizacije koji vrše storniranje fiskalnih računa, da će razloge storniranja prometa morati obrazložiti i dokumentovati. Uprotivnom ukoliko ne dokumentuju stornirane račune navedenim obveznicima fiskalizacije na iznos storniranog računa biće izvršen obračun poreznih obaveza i preduzete sve mjere propisane važećim zakonima, uključujući i podnošenje krivičnih prijava.

Poštivanjem poreznih zakona i Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH obveznici fiskalizacije neće biti izloženi rizicima pečaćenja objekta, kao ni plaćanju visokih novčanih kazni koje za neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnih računa iznose od 2.500,00 KM do 20.000,00 KM za pravna lica, od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 3.000,00 do 10.000,00 KM za poduzetnike.

Za ponovo učinjene prekršaje obveznika u naredne dvije godine, Zakonom o fiskalnim sistemima, propisana je i mjera izricanja zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća i građane da su dužni za svaku kupljenu robu ili izvršenu uslugu tražiti fiskalni račun. Zakonom o fiskalnim sistemima propisana je novčana kazna u iznosu od 50,00 KM za kupce koji prilikom kontrole ne budu pokazali fiskalni račun inspektoru Porezne uprave Federacije BiH u krugu od 20 metara po napuštanju prodajnog mjesta.

U cilju povećanja porezne discipline pozivamo građane da traže fiskalni račun i da prijavljuju Poreznoj upravi Federacije BiH, obveznike fiskalizacije koji ne izdaju fiskalne račune.

Neizdavanjem fiskalnog računa i neevidentiranjem prometa povećava se siva ekonomija, smanjuje se naplata javnih prihoda i nanosi se šteta budžetu iz kojeg se finansiraju penzije, invalidnine, zdravstvo, školstvo, policija, vojska, pravosuđe, itd.

Sve slučajeve neizdavanja fiskalnih računa građani mogu prijaviti putem: