Danas malo kiše u jutarnjim satima još može pasti na jugu i istoku Hercegovine, centralnim i istočnim područjima Bosne. Tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti. Prije podne prvo na jugu zemlje, a u drugoj polovini dana i u ostalim područjima. Oblačno vrijeme najduže će se zadržati na istoku zemlje. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8°C, na jugu zemlje do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17°C, na jugu zemlje do 21°C.



U Sarajevu oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti u večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 6°C, a najviša dnevna oko 12°C.

M.O.