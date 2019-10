U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama Bosne u jutarnjim satima sa maglom.

U Hercegovini tokom poslijepodneva postepen porast naoblake, što krajem dana ili u večernjim satima lokalno može usloviti slabu kišu.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, u Hercegovini i Krajini od 9 do 14, a dnevna od 19 do 25 stepeni.

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 6, a dnevna oko 22 stepena.

M.O.