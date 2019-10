U narednim danima sunčano i toplo vrijeme

Premda su prethodne prognoze govorile suprotno, na promjenu vremena u Bosni i Hercegovini ipak ćemo sačekati. Kako piše u posljednjoj prognozi meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u BiH će i u narednim danima preovladavati sunčano i toplo vrijeme. Padavina neće biti, a temperaura zraka dosezat će 28 stepeni Celzijusa u južnim krajevima države, prenosi N1.

U ponedjeljak sunčano uz malu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne sa maglom. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, u Hercegovini i Krajini od 12 do 16, a dnevna od 23 do 29 °C.

U utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne sa maglom. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu od 12 do 17, a dnevna od 22 do 28 °C.

U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu od 12 do 18, a dnevna od 21 do 27 °C.

U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu od 13 do 18, a dnevna od 22 do 28 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.