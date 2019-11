Danas pretežno oblačno vrijeme

Jutros je u našoj zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje na jugozapadu Bosne je zabilježena kiša.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica 1; Zvornik 2; Bijeljina 3; Banja Luka, Sanski Most 4; Bugojno 5; Doboj, Jajce, Tuzla 6; Bihać, Ivan Sedlo, Sarajevo 8; Mostar, Trebinje 10; Livno 11; Široki Brijeg 12; Grude 14; Neum 17;

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Sunčanije na istoku i sjeveroistoku Bosne. Povremeno slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren prije podne istočni i jugoistočni, a poslije podne u skretanju na sjeverne smjerove. Dnevna temperatura od 13 do 19 °C.