Kakve promjene donosi zimski red letenja sa Međunarodnog aerodroma Tuzla?

Letovi sa Međunarodnog aerodroma Tuzla zimskim redom letenja koji je nedavno stupio na snagu nisu mogući prema dvije destinacije u Švedskoj i prema jednoj u Njemačkoj i Austriji. Odluka je to avioprevoznika Wizz Air, koja i ranijih godina nije imala letove prema tim destinacijama tokom zime. One su kako kažu u Tuzlanskom aerodromu privremeno zatvorene, ali će letovi biti uspostavljeni na proljeće, odnosno stupanjem na snagu ljetnog reda.

”To je Štokholm i Vekšio u Švedskoj, a Beč će biti na našu zajedničku žalost privremeno obustavljen i Baden Baden odnosno Karlsruhe”., rekao je Enver Jukanović, direktor za marketing i razvoj Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Kako nam navodi Jukanović, prije ovakve odluke Wizz Air-a vrši se procjena ima li dovoljno zainteresovanih putnika koji bi putovali na određene destinacije tokom zimskog perioda. Obzirom da je najmanji interes bio za četiri pomenute destinacije, one su privremeno zatvorene. To su mogli biti i letovi prema nekih drugim odredištima, kaže on.

”I one počinju ponovo početkom marta da operiraju, tako da putnici mogu već sad izvršiti kupovinu karata s tim da će čekiranje tih karata izvršiti u momentu kad budu letili”., dodao je Jukanović.

Ovogodišnji plan tuzlanskog aerodroma bio je povećanje broja putnika u odnosu na prošlu godinu od pet posto. Međutim, sve je izvjesnije da se taj postotak neće ostvariti, a kao razlog Jukanović navodi uvođenje letova na iste destinacije sa drugih zračnih luka u BiH.

”Banjaluka je otvorila iste destinacije sa drugim prevoznikom i osjetno je manji broj putnika na tim destinacijama u odnosu na dosadašnji period. Međutim, mi imamo razloga biti zadovoljni jer ćemo ostvariti simbolično veći broj putnika u ovoj godini u odnosu na prošlu godinu”., tvrdi Jukanović.

Ono što je bitno je da destinacije na koje se leti i sa drugih bh. aerodroma ostaju i dalje u planu letenja iz tuzlanske zračne luke. Do sada je kroz Međunarodni aerodrom Tuzla u ovoj godini prošlo više od 500 hiljada putnika, a tokom cijele 2018. to je bio broj od 530 hiljada. (RTV SLON)