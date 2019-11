Ove sedmice nas čekaju pljuskovi

Pred nama je prava jesenja sedmica s puno kiše, vjetra, ali i s neobično visokim temperaturama koje će ići i do 22 stepena, ako je suditi prema najavi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.U ponedjeljak će u većem dijelu Bosne biti oblačnije prije podne s prolaznom kišom, a u drugoj polovini dana će doći do smanjenja oblačnosti. Pretežno oblačno vrijeme bi se moglo zadržati u Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne gdje se jača kiša prognozira u jutarnjim satima i zatim slabljenje i postepen prestanak padavina.

Vjetar umjerene jačine južnog smjera, povremeno s jačim udarima brzine 40-55 km/h. Također, olujni udari juga su mogući u ranim jutarnjim satima brzine 65 do 75 km/h. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20 stepeni.

U utorak se u Bosni i Hercegovini prognozira oblačno i vjetrovito vrijeme s kišom i pljuskovima. Obilnija kiša se očekuje u Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne gdje se većinom prognozira između 40 i 80 litara padavina po metru kvadratnom, u Hercegovini lokalno i do 120 litara. U većem dijelu Bosne tokom dana slabije padavine, a prolazno jača kiša u večernjim satima.

Vjetar će biti umjeren i jak južnog smjera, s udarima od 45 do 65 km/h. Lokalno olujni udari vjetra i do 75 km/h. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena.

I trećeg dana sedmice čeka nas oblačno vrijeme s kišom. Jača kiša će biti u Hercegovini gdje se prognozira između 30 i 60 litara padavina po metru kvadratnom. Bez padavina je izgledno na području Krajine. Jači jugo u jutarnjim satima i prije podne će oslabiti. Najniža jutarnja temperatura zraka će većinom biti između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka će uglavnom biti između 13 i 19 stepeni.

U četvrtak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a prije podne lokalno malo kiše može pasti u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 stepeni, na jugu zemlje do 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 17 stepeni. (KLIX)