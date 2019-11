Pretežno oblačno vrijeme u BIH

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša pada uglavnom u Hercegovini i jugozapadu Bosne. U ostalim dijelovima Bosne lokalno je registrovana kiša.

Temperature zraka izmjerene u 07:00 sati (°C): Ivan Sedlo 11; Banja Luka 12; Bijeljina, Doboj, Livno, Prijedor i Zvornik 13; Sokolac i Tuzla 14; Grude 15; Bugojno, Sarajevo i Široki Brijeg 16; Bihać, Mostar i Srebrenica 17; Sanski Most i Trebinje 18; Neum 20°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 931hPa, za 13hPa je ispod normale i opada.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim satima više sunčanog vremena je moguće na sjeveru zemlje. Jača kiša u Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne gdje se prognozira između 30 i 60 litara padavina po metru kvadratnom, u Hercegovini lokalno i do 80 litara. U ovim područjima je moguća i grmljavina. U većem dijelu Bosne slabije padavine. Vjetar umjerene jačine južnog smjera, sa jakim udarima brzine 45 do 65 km/h. Od večernjih sati i tokom noći na ponedjeljak lokalno su izgledni i olujni udari juga brzine od 70 do 85 km/h. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 22°C.