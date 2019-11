Prosinečki: Teško se bilo vratiti nakon jeftino primljenih golova

Selekcija Bosne i Hercegovine, koja je još ranije izgubila izglede za direktan plasman, poražena je na oproštaju od domaćeg terena u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. godine večeras u Zenici od Italije s 0:3 (0:2).

– Do dva kiksa, iz kojih smo primili golove, imali smo nekih šansi. Sigurno je da nismo s ovakvom Italijom bili pravi. Teško se bilo vratiti nakon dva gola minusa. Oni su u nastavku odigrali kako treba, na kraju su razvodnili utakmicu, a mi nismo mogli doći do poluprilika. Oni su do kraja mogli dati još koji gol – kazao je selektor bh. tima Robert Prosinečki.

– Italija je u ovom trenutku bolja reprezentacija. Ne bih htio reći da su više htjeli, ali to je reprezentacija koja nas je nadigrala. Primali smo jeftine golove – istakao je Prosinečki, koji je dodao da moraju čestitati Italiji, jer je drugo poluvrijeme bila superiornija i zasluženo pobijedila.

Na novinarsko pitanje da li će nakon utakmice u Lihtenštajnu, koju 18. novembra igraju u Vaduzu, završiti posao na klupi bh. selekcije, Prosinečki je kazao da ne zna odgovor na to pitanje.

– To pitanje trebate postaviti predsjedniku i ljudima u Savezu. Mi sada, za tri dana, igramo protiv Lihtenštajna pa ćemo vidjeti šta će biti – kazao je Prosinečki, koji je istakao kako vjeruje da bh. selekcija ima kvalitet da kroz baraž izbori plasman na EP. (RTV SLON)