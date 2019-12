Prestaje odvoz smeća u Srebreniku – Radnici JKP 9. septembar stupili u generalni štrajk

Radnici JKP 9. septembar d.o.o. Srebrenik danas su stupili u generalni štrajk, što znači da do daljnjeg prestaje odvoz smeća za domaćinstva sa ovog gradskog područja, a kako su najavili radnici, odvoz smeća biće nastavljen samo u slučaju ustanova kao što su Doma zdravlja, obdanište, policijska stanica, škole i sl, a također biće obezbijeđen i rad gradske toplane.

Generalni štrajk najavljen je ranije, a razlozi su niske plate, kako navode u štrajkačkom odboru, najniže u FBIH, te loši uvjeti rada ispod svakog dostojanstva, kao i nesrazmjer plata izvršnih radnika i onih u upravi.

Radnici JKP “9 Septembar” d.d. Srebrenik i danas su ponovili svoje konačne zahtjeve, a to su: 1. Povećanje plata radnika za najmanje 200 KM.2. Izrada novog pravilnika o radu i sistematizacija poslova uposlenih.3. Isplata regresa radnicima za 2019. godinu. 4. Stvaranje boljih uvjeta rada i nabavka novih materijalno- tehničkih sredstava za rad.5. Izvršenje adekvatne zaštite na radu za sve radnike u skladu sa potrebama i uslovima rada.



Pored ovih zahtjeva, kao jedno od mogućih rješenja, ponudili su upravi preduzeća sporazum da se svim zaposlenicima, i onim u upravi i izvršnim radnicima, isplaćuje prosječna plata u firmi, što bi značilo smanjenje plata upravi, a povećanje izvršnim radnicima, no v.d. direktorica Maksida Zukić kazala je da se taj zahtjev ne može ispuniti jer trenutno nema uporište u zakonu i pravilniku firme.



Ona je štrajkačkom odboru ponudila rješenje u vidu povećanja plata od 10 posto od januara, novi pravilnik i sistematizaciju, kao i isplatu regresa do kraja godine, no radnici u štrajku ne pristaju na te uslove jer su to za njih minorna sredstva koja neće ni blizu popraviti njihov očajan status.



Generalni štrajk, kako navode radnici, trajat će do ispunjenja zahtjeva, u upravi tvrde kako razumiju da su plate niske i uslovi rada izuzetno loši, ali da zbog lošeg stanja u firmi trenutno nema načina da se zahtjevi ispune. Za narednu sedmicu najavljena je i tematska sjednica Gradskog vijeća Srebrenik posvećena isključivo problemima ovog komunalnog preduzeća, i ostaje da se vidi hoće li se tada naći neka realna rješenja za ovaj gorući problem u Srebreniku.