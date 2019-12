Vlada TK: 135 novih lijekova na esencijalnoj listi

Vlada je danas donijela Odluku kojom se utvrđuje Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog kantona, a koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. U odnosu na prethodnu listu, na novu listu je uvršteno 135 novih lijekova, sa kojima je proširena lista za značajan broj dodatnih indikacija, kako bi se dodatno poboljšala zdravstvena zaštita stanovništva Tuzlanskog kantona, te terapijski pokrio što veći broj oboljenja pacijenata na Tuzlanskom kantonu.

Nova lista sadrži ukupno 1.165 lijekova, što je najveći broj lijekova koji su se do sada nalazili na listi. Na A listi se nalazi 1.127 lijekova i to su lijekovi čiju nabavku finansira Zavod zdravstvenog osiguranja, odnosno mogu se dobiti samo „na recept“, dok se na B listi nalazi 38 lijekova i to su lijekovi za koje građani moraju plaćati određeno učešće.