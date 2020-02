Studentica iz BiH napustila Wuhan epicentar koronavirusa: “Od sitnice se napravi bauk”

Mirela Imširović, studentica iz Bosne i Hercegovine kazala je da su kineske vlasti i zdravstvene ustanove veoma brzo, stručno i efikasno reagovali na ovu krizu Mirela Imširović, studentica iz Bosne i Hercegovine na doktorskom studiju Međunarodnih odnosa u kineskom gradu Wuhanu, u kojem se pojavio smrtonosni koronavirus koji se proširio i na ostatak svijeta, u razgovoru za Anadolu Agency (AA) je ispričala šta se tačno dešava u toj zemlji, kako se kineske vlasti bore protiv opasnog virusa te kako se i sama osjeća s obzirom da je dosad od posljedica virusa umrlo 170 osoba. Odmah na samom početku razgovoru istakla je kako je na vrijeme napustila grad i otišla na zimski odmor, tačnije 2. januara, kada se već znalo za virus. “Fakultet nas je obavijestio i ukazivao na sve što trebamo znati o tome. Ali tada se nije znalo o kakvom se tačno virusu radi i kako se širi. Ipak, sada je grad u karantini. Kina svim sredstvima i organizacijom nastoji zaustaviti širenje virusa. U principu, nema mnogo panike i straha. Svi se maksimalno pridržavaju uputa. Redovno se dijele brošure s dodatnim objašnjenjima u održavanju higijene i preventive u borbi protiv virusa. S obzirom da je grad u karantini, svakodnevne aktivnosti u gradu su prilagođene situaciji. Nije došlo do potpunih promjena aktivnosti, ali svakako je sve prilagođeno situaciji”, kazala je Imširović, dodajući da je u stalnom kontaktu s prijateljima iz Kine i da pažljivo prati šta se dešava u samom gradu.

Istakla je da su kineske vlasti i zdravstvene ustanove veoma brzo, stručno i efikasno reagirale na ovu krizu. “Kina je veoma organizovana i spremna na ovakve situacije. S obzirom da je već ranije, u 2003. godini, prošla kroz dosta sličnu situaciju kada je veoma mnogo naučila i brzo se prilagodila. Vrlo brzo završavaju stvari, imaju veoma mnogo mobilisanih civilnih i vojnih ljekara, grade bolnice za 7 do 15 dana. Pokrenut je čitav organizacioni sistem u suzbijanju širenja i zaustavljanju virusa”, kazala je studentica iz BiH. Dodala je kako je mišljenja da neki mediji ipak previše senzacionalistički izvještavaju o ovom događaju. “Od sitnice se napravi veliki bauk. Činjenica je da je virus tu, ali činjenica je i da Kina raspolaže svim sredstvima koja su neophodna za suzbijanje širenja virusa i da na tome radi neprekidno 24 sata. Ipak, potrebno je vremena, kao što svi znamo. U ovom slučaju svakako trebamo pružiti podršku Kini koliko je u našoj mogućnosti”, istakla je Imširović.

Ispričala je kako u gradu Wuhanu živi još jedna osoba iz BiH koja je također na studijima. “Wuhan je studentski grad. U njemu se nalazi oko milion studenata. Tu su, također, i moji prijatelji iz susjedih zemalja, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije. Uglavnom se svi maksimalno pridržavaju uputa na koje, putem medija, Kina podsjeća svaki dan po nekoliko puta. Sve je u redu dosad. Koliko pratim dešavanja u Wuhanu, možda je malo dosadno biti u sobi ili stanu cijeli dan, ali i za to je Kina osmislila čitav sistem, pa preporučuje igre, vježbe, štivo za čitanje i neke druge korisne aktivnosti”, kazala je. Na kraju je još dodala kako je u kontaktu s osobljem s kineskog univerziteta na kojem se školuje te da očekuje njihove upute o mogućem povratku u Wuhan. “Nadam se da će Kina ubrzo riješiti problem oko virusa te nam javiti da se možemo vratiti na studij i svojim obavezama. Planirala sam se vratiti 28. februara jer bi tada trebao početi semestar. Međutim, nastava je odgođena do daljnjeg. Fakultet će nas obavijestiti o ponovnom početku predavanja. Dok dobijem obavijest o nastavku semestra vraćam se ponovo u Kinu. Nadam se da će to ipak uskoro biti“, rekla je Imširović, dodajući kako je zaista teško predvidjeti šta će se dešavati u narednim danima i sedmicama. “Kineske vlasti kažu da će virus za 7 do 10 dana dostići svoj vrhunac. Ukoliko bude tako, poslije toga bi, vjerovatno, trebalo početi opadanje širenja virusa. Iskreno se nadam da će se uskoro zaustaviti”, kazala je ova bh. studentica u razgovoru za AA.