Njemačka će dopuštati boravak i do šest mjeseci za traženje posla

Velika promjena u njemačkom radnom zakonodavstvu donosi ublažene kriterijume i pojednostavljene procedure za zapošljavanje radnika iz trećih zemalja, piše Izdavačko-istraživački centar Demostat.

Najveće promjene odnosno olakšanje za građane regiona koji razmišljaju o potrazi za poslom u Njemačkoj dolaze na četiri nivoa.

Prvo, ukida se „rezidencijalni test rada“, odnosno useljenici iz trećih zemalja se izjednačavaju sa rezidentima Evropske Unije po pravima na zapošljavanje u njemačkim kompanijama.

To znači da poslodavci u Njemačkoj više neće morati da dokazuju da ne mogu da nađu kvalifikovane radnike u svojoj zemlji ukoliko žele da zaposle stručnjaka koji nije državljanin te zemlje.

Drugo, pojednostavljene su procedure za priznavanje diplome useljenicima iz trećih zemalja – te će se kraće čekati na izdavanje zvaničnih potvrda i nostrifikaciju diploma.

Treće, posebno je uvedena mogućnost da čak i oni koji nemaju nikakav posao zagarantovan u Njemačkoj mogu da dođu i borave u toj zemlji sa posebnom vizom i do šest mjeseci tražeći posao.

Naravno, da bi dobili ovakvo odobrenje moraju da ispoštuju određene uslove kao što je dokazivanje da imaju dovoljno sredstava da se izdržavaju jer neće imati pravo ni na kakav oblik socijalne pomoći.

Ovo je svakako značajna novina jer do sada nije postojao nikakav oblik dozvole za dolazak i traženje posla, useljenici su u Njemačkoj mogli da ostanu najduže tri mjeseca i to u turističkoj posjeti, iako su mnogi to koristili za rad na crno i pokušaj traženja stalnog zaposlenja.

Četvrta promjena koja se najavljuje posebno je važna za iseljenike iz naše zemlje zato što se odnosi na smanjenje gužvi i ubrzavanje procesa za dobijanje termina u konzulatima što je do sada često predstavljalo najteži dio procesa za konačno iseljenje.

Novim Zakonom trebalo bi da ambasade dodjeljuju termine najduže u roku od 14 radnih dana od podnošenja zahtjeva za termin, dok bi odluka o odobrenju vize trebalo da se donese u roku od tri nedjelje nakon termina.

Nisu sve izmjene u novom Zakonu napravljene u smjeru olakšavanja useljenja stranca što potvrđuje i uvođenje dodatnih uslova za useljavanje starijih od 45 godina kao i provjere znanja jezika.

Naime, Zakonom koji će Njemačka primjenjivati do marta ove godine određeno je da svi useljenici stariji od 45 godina moraju da dokažu da će u Njemačkoj imati primanja od 3700 eura bruto na mjesečnom nivou ili veća u suprotnom neće moći da dobiju radnu dozvolu kako bi i po odlasku u penziju imali dovoljna primanja da se izdržavaju odnosno da ne mogu tražiti socijalnu pomoć.

Provjere poznavanja jezika takođe će biti obavezne prilikom apliciranja za radnu dozvolu u Njemačkoj a traženi nivo znanja jezika je, u zavisnosti od zahtjeva radnog mjesta, na nivou B1 ili B2 (prema međunarodno priznatoj skali nivoa od A1 do C1).

Od IT stručnjaka do električara – svi su traženi

Programeri, inženjeri elektrotehnike ali i kvalifikovani električari, njegovatelji i njegovateljice i zdravstveni radnici nalaze se na vrhu liste najtraženije radne snage u Njemačkoj prema podacima Dekra akademije iz te zemlje.

Sa druge strane, još uvijek postoji lista deficitarnih zanimanja u Njemačkoj koju objavljuje Federalna agencija za zapošljavanje ali sa primjenom novog Zakona, zapošljavanje radnika iz deficitarnih struka više neće imati prednost pri odbravanju zahtjeva za radnu dozvolu.

Tretiraće se jednako svi. Deficitarnih mjesta u Njemačkoj svakako ima puno a među najtraženijima po ovoj listi su stručnjaci iz oblasti – mehatronike, tehnike automatizacije, građevinske elektrike, elektromašinske tehnike, električari, vodoinstalateri i tehničari sličnih profila.

Među njima su i, u našoj javnosti često pominjani, medicinsko osoblje i njegovatelji starih lica. Radnici kvalifikovani za ova zanimanja svakako će nalaziti posao lakše od ostalih jer je tražnja za njima u Njemačkoj velika, a novi zakon garantuje ubrzavanje procedure za njihovo iseljenje ukoliko ispune osnovne uslove. (RtV SLON)