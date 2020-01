Zakon o podršci porodici s djecom predviđa veći iznos dječijeg doplatka

Ukoliko se Zakon o podršci porodici s djecom u konačnici usvoji sve porodice i sva djeca u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će zakonski jednako tretirana: a to znači da će imati isti doplatak iz Federalnog budžeta. Nacrt ovog zakona jučer je usvojen na sjednici Doma naroda FBiH. Poznato je da je iznos dječijeg doplatka do sada oscilirao i da su bili različiti od kantona do kantona. U tuzlanskom kantonu osnovni dječiji doplatak iznosi 20 KM po djetetu, osim za porodice koje imaju troje i više djece gdje je taj iznos 40 KM po djetetu, te 50 KM za djecu sa poteškoćama u razvoju. Frapantan je podatak da u čak pet kantona u Federaciji djeca ne dobivaju dječiji doplatak. Iz Parlamenta FBiH već ranije su objasnili šta ovaj zakon predviđa.

Iznos dječijeg doplatka po kantonima:

KANTON SARAJEVO – 33 KM

SREDNJOBOSANSKI KANTON – 30 KM

BOSANSKO-PODRINJSKI – 29 KM

TUZLANSKI KANTON – 20 KM

ZENIČKO-DOBOJSKI – 14,50 KM

(RTV SLON)