Drakonska kazna Amerikancu zbog krijumčarenja hiljadu kornjača

U Kini je velika potražnja za kornjačama, no ljudi stoljećima pokušavaju iskoristiti prirodne resurse, ne razmišljajući o patnji koju nanosi životinjama.Stanovnik New Jerseya prokrijumčario je 1.000 kornjača iz Oklahome i pokušao ih prodati u Kini. Gmazovi se širom svijeta prodaju po cijeni od 1.000 dolara po jedinki. Okrivljeni se suočio s kaznom od 350.000 dolara.

William T. Gangemi priznao je krivnju i dodao da je bio član kriminalne skupine koja je krijumčarila troprste i barske kornjače u SAD-u. Riječ je o vrstama koje naseljavaju ovaj dio Sjeverne Amerike.

Potražnja kornjača u Kini je velika, a kupci plaćaju i do 1.000 dolara po jedinki. Kupuju ih jer vjeruju da crvene i zlatne šare na njihovim oklopima donose sreću. U kineskoj tradicionalnoj medicini vlada mišljenje da meso kornjača pojačava libido i pomaže organizmu da se izbori s bolestima.

Gangemi je od 1. maja 2017. do 31. maj 2018. godine lovio kornjače širom Oklahome, a potom ih kurirskom službom prevozio do svoje kuće u New Jerseyu.

“Nisam očekivao da ćemo nekoga krivično goniti zbog krijumčarenja kornjača. Saznao sam da je zločin rasprostranjen širom svijeta i utječe na populaciju životinja u Oklahomi”, kaže državni tužitelj Trent Shores.

Hvatanje kornjača i transport izvan njihovog staništa kažnjivi su u Oklahomi. Zločin ima negativan utjecaj na ukupnu populaciju gmazova. Američke oklopne kornjače postaju spolno zrele s 10 godina života. Ženke polažu jaja jednom ili dva puta godišnje, ali se mladunčad suočava s velikom smrtnošću, piše Philly Voice.

Gangemi je osuđen na dvije godine uslovne kazne zatvora i prisiljen je platiti 250.000 dolara odštete Odjelu za zaštitu životinjskog svijeta. Također, ima obavezu uplatiti i 100.000 dolara Američkoj službi za ribe i divlje životinje.