Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas i u narednim danima

Meterolozi za jutro i prije podne u nedjelju prognoziraju pretežno oblačno vrijeme sa mjestimično slabom kišom, a na planinama sa snijegom. Poslije podne postupno razvedravanje i prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu od 6 do 11, a najviša dnevna od 8 do 15, na jugu i sjeveru do 17 stepeni.

U ponedjeljak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu od 6 do 11, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu do 17 stepeni.

U utorak će biti pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne, u sjevernim i sjeverozapadnim područjima se očekuje kiša, a u planinskim područjima susnježica i snijeg. Tokom večeri padavine se očekuju i u ostalim djelovima. Padom temperatura, kiša će i u nižim područjima prelazit u susnježicu i snijeg. U Hercegovini uz kišu moguća je i grmljavina. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a najviša dnevna od 10 do 16 stupnjeva. Poslije podne, postupni pad temperature zraka.