FBiH: Hoće li svi notarski ugovori biti osporeni?

Notari u Federaciji, po presudi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, ne mogu izrađivati notarski obrađene isprave, izuzev ovjere potpisa. No, bez obzira na presudu, prema riječima advokata, notari i dalje obavljaju ove poslove, čime je dovedena u pitanje pravna bezbjednost građana, ali i pravna snaga zaključenih ugovora.

To znači da će svaka notarski obrađena isprava, uključujući i hipotekarni ugovor biti pravno ništavna, objašnjava advokat koji je zastupao potpredsjednika Federacije Milana Dunovića, a koji je podnio dvije apelacije Ustavnom sudu Federacije za ocjenu ustavnosti zakona o notarima. Rok od šest mjeseci, koji je Ustavni sud dao Federalnom Parlamentu za usklađivanje zakona sa Ustavom, istekao je 16. novembra.

“Nažalost od 16. novembra do danas notari rade notarski obrađene isprave. Dakle ako vi kao građanin odete kod notara i kažete da vam ovjeri potpis što on po zakonu može da odradi jer u zakonu ta odredba nije oglašena neustavnom, on vam to neće i vi ste prisiljeni da vam se izradi ugovor u formi notarski obrađene isprave”, navodi Hakija Kurtović, advokat.

Presudom Ustavnog suda Federacije od 6. marta 2019. godine utvrđeno je da su neustavne odredbe. Iz Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine ističu da notarski obrađeni ugovori, kao i ugovori o hipoteci imaju punu dokaznu snagu javne isprave i nema mogućnosti da budu osporeni.

“Ti zakoni su već bili krenuli u izmjene po skraćenoj proceduri, međutim dotaklo je pameti neke pravne i političke da se shvati da je to dosta ishitreno, jer su to sve zakoni koji su pripremani od tri do 15 godina. Izmijeniti ih u roku od tri sata mislim da je bilo brzopleto i sreća da je to iz Doma naroda vraćeno u redovitu proceduru”, kaže Anica Nakić, predsjednica Notarske komore FBiH

U novim izmjenama, kako nam objašnjava advokat, treba da ostane notarski obrađena ili notarski solimnizirana isprava ali samo po volji stranke, na njen zahtjev, te da je za pravnu validnost potrebna samo ovjera potpisa. Iz Ministarstva pravde Federacije BiH navode da su poduzeli sve aktivnosti u zadatim rokovima u skladu sa presudama Ustavnom suda.

“Ministarstvo je ispunilo i svoje obaveze koje se odnose na zaključke Doma naroda Parlamenta FBiH, te je provelo obimnu raspravu o predloženim zakonskim rješenjima. Trenutno se aktivno radi na razmatranju pristiglih primjedbi i sugestija radi usaglašavanja teksta prijedloga zakona”, ističu iz Ministarstva.

Cijena notarske usluge ovjere potpisa u prosjeku iznosi četiri marke, notarski obrađena izjava 30 maraka, hipotekarni kredit 2.000 maraka, tvrde iz Notarske komore Federacije.

