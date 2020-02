Od sutra u BiH zahlađenje

Od utorka, 4. aprila, prostor Bosne i Hercegovine bit će pod uticajem frontalnog poremećaja sa sjevera kontinenta. Vlažniji i znatno hladniji zrak uslovit će pretežno oblačno vrijeme, značajniji pad temperature i padavine.

Padavine će u nižim područjima biti u obliku kiše, a u višim područjima prognozira se susnježica i snijeg. Djelimično razvedravanje i stabilizacija vremenskih prilika kao i izraženija hladna jutra u Bosni očekuju se od četvrtka, 6.februara.

Jutarnje temperature zraka u Bosni bit će u padu i varirat će od 3°C do 9°C (utorak) odnosno od -8°C do -3°C (od četvrtka). U Hercegovini minimalne temperature predviđaju se do 13°C u utorak tj. 2°C u četvrtak. Maksimalne temperature u Bosni pred kraj sedmice do 4°C a u Hercegovini do 9°C.

Prema raspoloživim sinoptičkim kartama sredinom sljedeće sedmice očekuju se nove padavine. Snijeg u Bosni i kiša u Hercegovini. Jutra hladna, uz negativne temperature u Bosni. Maksimalne temperature varirat će između 4°C i 10°C. Pred kraj prognoziranog perioda moguć je porast temperature zraka.