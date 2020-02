Prognoza vremena za naredne dane

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 stepeni.



U Srebreniku sunčano uz malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 17 stepeni.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA će biti ugodnije. Dodatna stabilizacija, uz porast temperatura tokom dana, povoljno će djelovati na većinu populacije. Jutro i veče će biti prohladni, stoga je u ovim periodima preporučljivo biti oprezniji i posvetiti nešto više pažnje odijevanju. Tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti.

Objavljena je prognoza i za naredna četiri dana:

U utorak, 18.02.2020., u Bosni se očekuje postepeno naoblačenje sa sjevera od jutarnjih sati prema sredini dana. Lokalno će pasti i kratkotrajna slaba kiša. U Hercegovini pretežno sunčano. Sredinom dana nablačenje na sjeveru Hercegovine. Vjetar u jutarnjim satima slab južnog smjera. Prije podne vjetar će promijenuti smjer na istok i sjeveroistok umjerene jačine. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3, na jugu zemlje do 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje od 14 do 18 stepeni.

U srijedu, 19.02.2020. u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana u nizinama se očekuje kiša, a u višim područjima snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3, na jugu zemlje do 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 11, na jugu zemlje do 15 stepeni.

U četvrtak, 20.02.2020., u jutarnjim satima u većem dijelu Bosne i sjeveru Hercegovine se očekuje susnježica ili snijeg. Pretežno sunčano vrijeme je izgledno na području Krajine i većem dijelu Hercegovine. U ostalim područjima postepeno razvedravanje u drugoj polovini dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2, na jugu zemlje do 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U petak, 21.02.2020., u Bosni i Hercegovini se prognozira sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama u centralnim i istočnim područjima će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i -1, na jugu zemlje do 4 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje do 13 stepeni, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.