Stanje na putevima u BIH

Magla mjestimično smanjuje vidljivost na putu Zenica-Sarajevo, kao i u pojedinim dijelovima Sarajeva, te mjestimično uz Lašvu i Vrbas. Zbog niskih temperatura mogući su nailasci na poledicu, posebno na dionicama u višim predjelima, na mostovima i prilazima tunelima. Upozoravamo i na učestale odrone i savjetujemo oprezniju vožnju. Napominjemo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.



Na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Ugarak, zbog sanacionih radova od 07 do 16 sati dolazi do povremenih polusatnih obustava (uz 15-minutno propuštanje vozila). Iza 16 sati na ovoj dionici saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Obustava saobraćaja zbog sanacionih radova na snazi je od 09 do 15 sati (osim nedjelje) na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (dionici Crna Rijeka-Bjelajce).

Deminerski radovi izvode se od 07:30 do 16 sati na magistralnom putu Bosanski Petrovac-Ključ (prevoj Lanište). Na ovoj dionici dolazi do 15-minutnih obustava saobraćaja uz 15-minutno propuštanje vozila.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Povodom nastupajućeg praznika Dana nezavisnosti večeras od ponoći do 02.03. do 24 sata zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području FBiH.

Na graničnim prelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja.

Zbog radova na izgradnji novog graničnog prelaza obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Deleuša-Vraćenovići.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.