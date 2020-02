Trodnevna prognoza

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. U drugoj polovini dana postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar prije podne slab. U drugoj polovini dana umjeren vjetar sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 14°C.

22.02.2020., u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar u Bosni slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 14°C.

U nedjelju, 23.02.2020., u Bosni i Hercegovini se prognozira sunčano uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16°C.

U ponedjeljak, 24.02.2020., u većem dijelu zemlje naoblačenje u jutarnjim satima. Lokalno malo kiše može pasti na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Poslije podne smanjenje oblačnosti. Na jugu zemlje zadržat će se sunčano. Vjetar ujutro slab južnog smjera. Prije podne vjetar mijenja smjer na sjever i sjeveroistok umjerene jačine. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5°C, na jugu i u Krajini do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13°C, na jugu zemlje od 13 do 17°C.

U utorak, 25.02.2020., u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jače naoblačenje u večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2°C, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16°C.

Izvor: FHMZBiH