Vrijeme u naredna tri dana

Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno. Većinom pada snijeg ili susnježica. Na jugu zemlje pada kiša. Bez padavina na području Krajine.

Za područje TK za danas je izdato žuto upozorenje.

Udari vjetra južnog smjera između 30 i 45 km/h.

U petak, 28.02.2020., naoblačenje sa zapada usloviće u nizinama većinom kišu ili susnježicu, a u višim područjima snijeg. Padavine su prije podne. U drugoj polovini dana većinom djelomično smanjenje oblačnosti, na jugu razvedravanje. Sutra vjetrovito. U jutarnjim satima je jugo koje će prije podne promijenuti smjer na sjever. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4°C, na jugu do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10°C.

U subotu, 29.02.2020., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i 0°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 6 i 12°C.

U nedjelju, 01.03.2020., u Bosni i Hercegovini oblačno. Kiša se većinom očekuje u Hercegovini i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne lokalno može pasti malo kiše. Vjetar umjerene jačine južnog smjera. Povremeno će biti i jakih udara juga. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 9 i 15°C.

U ponedjeljak, 02.03.2020., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom prije podne. Na planinama može padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Povremeno će biti i jakih udara juga. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 7 i 13°C.