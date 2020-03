Danas pretežno oblačno vrijeme

Jutros je u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u višim područjima istočne i jugoistočne Bosne pada slab snijeg.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -7; Ivan Sedlo, Sokolac 1; Gradačac, Tuzla 3; Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Bugojno, Doboj, Sarajevo 4; Livno, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica, Zvornik 5; Grude 8; Široki Brijeg 9; Trebinje 10; Mostar, Neum 11; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 946 hPa, za 4 hPa je viši od normalnog i stagnira.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Prije podneva ponegdje u istočnim, jugoistočnim područjima Bosne, kao i ponegdje u Hercegovini su moguće slabe padavine. U višim područjima susnježica ili snijeg, a u nižim kiša. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevna temperatura od 6 do 12, na jugu od 12 do 18 °C.